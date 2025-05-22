TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre güven endeksi mayıs ayında hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe ise yüzde 3,9 artış gerçekleştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.
En yüksek artış inşaat sektöründe!
TÜİK’in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,9 artışla 110,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 artışla 111,2 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 artışla 88,4 seviyesinde gerçekleşti.
Veriler, tüm sektörlerde güvenin arttığını ortaya koyarken, en yüksek artış inşaat sektöründe gözlendi.