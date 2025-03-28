TÜİK açıkladı: Şubat ayı H-ÜFE verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2025' raporunu yayımladı. Burada yer alan verilere göre H-ÜFE 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 arttı. Bir önceki yılın aralık ayına göre değerlendirildiğinde ise artış yüzde 11,27 şeklinde gerçekleşti. bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 45,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,71 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,12 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,01 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,85 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,60 artış gerçekleşti.