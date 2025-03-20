TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları ocak ayında da arttı

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış ocak ayında da hız kesmeden devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,49, aylık ise yüzde 5,89 arttı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

Ana gruplardaki artışlar

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,09 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 32,87 artış ile veteriner harcamaları oldu.

TÜİK, aralık ayında da Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin yıllık yüzde 32,49 ve aylıkda yüzde 2,13 oranında arttığını açıklamıştı.