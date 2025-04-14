TÜİK açıkladı! Tavuk eti üretimi yükseldi, yumurta üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 artarak 218 bin 260 tona ulaştı. Ancak tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 10,8 düşüşle 1 milyar 547 milyon 93 bin adede geriledi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Tavuk yumurtası üretimi de Ocak ayına göre yüzde 6,4’lük bir azalma gösterdi. Kesilen tavuk sayısı şubat ayında 115 milyon 549 bin olarak kayıtlara geçerken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artış anlamına geliyor.

Ocak-şubat dönemine ait toplu verilere göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 yükseldi. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 10,4 oranında azalış gösterdi.