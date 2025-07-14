TÜİK açıkladı! Tavuk eti üretimi yükseldi, yumurta üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ait kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, tavuk eti üretimi artış gösterirken, yumurta üretiminde düşüş yaşandı.

Mayıs 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 13,5 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 11,7 oranında arttı.

Ocak-Mayıs döneminde ise tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 düşerken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,1 yükseldi.

Tavuk eti üretimi aylık bazda da arttı

Aylık bazda değerlendirildiğinde; Nisan ayında 237 bin 567 ton olan tavuk eti üretimi, Mayıs ayında yüzde 1,8 artarak 241 bin 782 tona ulaştı.

Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adetten, 1 milyar 526 milyon 665 bin adede geriledi.