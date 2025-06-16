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TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisanda yüzde 9,6 arttı

TÜİK, nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 9,6, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 11,5 arttı.

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TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisanda yüzde 9,6 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ticaret satış hacmini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,5 arttı.

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisanda yüzde 9,6 arttı - Resim : 1

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,1 azaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 artarken; toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,8 arttı.

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisanda yüzde 9,6 arttı - Resim : 2

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisanda yüzde 9,6 arttı - Resim : 3

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisanda yüzde 9,6 arttı - Resim : 4

Ticaret satış hacmi mart ayında ise yüzde 10,8 artmıştı.

Ticaret satış hacmi martta yüzde 10,8 arttıTicaret satış hacmi martta yüzde 10,8 arttıEkonomik Veriler
Kaynak: BÜLTEN