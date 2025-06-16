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TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu

TÜİK, nisan ayı ciro endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı.

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TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 32,7 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 22,7, inşaat ciro endeksi yüzde 41, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 42,1 arttı.

TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu - Resim : 1

TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu - Resim : 2Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı nisan ayında aylık yüzde 0,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.

Ticaret ciro endeksi yüzde 0,3, hizmet ciro endeksi ise yüzde 7 arttı.

TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu - Resim : 3

TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu - Resim : 4

Kaynak: BÜLTEN