TÜİK duyurdu: Nisan ayı ciro endeksleri belli oldu
TÜİK, nisan ayı ciro endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 32,7 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 22,7, inşaat ciro endeksi yüzde 41, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 42,1 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı nisan ayında aylık yüzde 0,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.
Ticaret ciro endeksi yüzde 0,3, hizmet ciro endeksi ise yüzde 7 arttı.