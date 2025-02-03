TÜİK enflasyon sepetinde güncellemeye gitti: Alkollü içecek ve tütünün payı azaltıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon sepetinde güncellemeye gitti.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 yılında TÜFE mal ve hizmet sepetine yeni giren maddeler implant tedavi ücreti, otomobil (elektrikli) ve güneş gözlüğü oldu. Çıkan maddeler ise kadın pardesü ve şemsiye olarak belirlendi.

Ayrıca, hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), tren ücreti (şehirlerarası), uçak bileti ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, özel televizyon ve çevrim içi yayın hizmetleri, diğer kitaplar ve yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar maddeleri altına yeni madde çeşitleri eklendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu değişikliklerin sebebi, hanehalklarının madde çeşidi düzeyinde değişim gösteren güncel tüketim tercihlerinin de TÜFE sepetine yansıtılabilmesidir. Örneğin; "sigaralar (madde)" için yeni bir ürünün (madde çeşidi) piyasaya girmesi veya yaygın olarak tüketilir hale gelmesi durumunda madde sepetine ‘çeşit’ olarak eklenmesi gerekmektedir. Aynı durum otomobiller için de geçerlidir. Her yıl yeni modellerin piyasaya girmesi ve bazı modellerin üretimine son verilmesi nedeniyle “otomobil (dizel)” ve “otomobil (benzinli)” maddeleri için fiyatı derlenen marka ve modeller (madde çeşidi) güncellenmekte, ayrıca tüketicilerin zaman içinde değişen tercihleri de sepette yer alan madde çeşidi tanımlarına ve ağırlıklarına yansıtılmaktadır. Bu güncellemeler kapsamında örneğin, “temizlik ve bakım ürünleri” madde başlığı altında yüzey temizlik havlusu 2025 yılında ayrı bir madde çeşidi olarak TÜFE sepetine dahil edilmiştir."