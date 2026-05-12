TÜİK: Hanehalkı küçülüyor, tek kişilik yaşam artıyor

Türkiye’de aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildi. Bu çerçevede her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak kutlanmasına karar verildi.

TÜİK tarafından yayımlanan özel bültende, Türkiye’de aile yapısına ilişkin temel istatistikler paylaşıldı.

Ortalama hanehalkı küçülüyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 itibarıyla 3,08 kişiye düştü.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişi ile Şırnak olurken, en düşük oran 2,49 kişi ile Tunceli’de kaydedildi.

Tek kişilik hanelerde artış dikkat çekti

Tek kişilik hanehalklarının oranı 2014’te yüzde 13,9 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 20,5’e yükseldi.

Tek kişilik hanelerin en yaygın olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane olurken, en düşük oran yüzde 11,5 ile Batman’da görüldü.

Tek çekirdek ailelerin oranı yüzde 62,7’ye gerilerken, geniş ailelerin oranı yüzde 13,5 oldu.

Tek ebeveynli aileler arttı

Türkiye’de tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 7,6 iken, 2025 yılında yüzde 11,3’e çıktı.

Bu hanelerin yüzde 8,5’ini anne ve çocuklardan, yüzde 2,8’ini ise baba ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu.

Tek ebeveynli aile oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,8 ile Bingöl oldu.

Her dört haneden birinde yaşlı birey yaşıyor

2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki hanelerin yüzde 26,1’inde en az bir 65 yaş üstü birey bulunuyor.

Tek başına yaşayan yaşlı birey sayısı ise 2014’te 1 milyon seviyesindeyken, 2025 yılında 1 milyon 836 bine yükseldi.

Tek kişilik yaşlı hanelerin yüzde 73,5’ini kadınlar oluşturdu.

Gençlerin büyük bölümü ailesiyle yaşamayı sürdürüyor

25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70’inin anne ve/veya babasıyla birlikte yaşadığı görüldü.

Bu oran içinde erkeklerin payı yüzde 42,6, kadınların payı ise yüzde 27,4 oldu.

Akraba evliliklerinde düşüş yaşandı

Türkiye’de akraba evliliği oranı 2010 yılında yüzde 5,9 seviyesindeyken, 2025’te yüzde 3’e geriledi.

Akraba evliliğinin en yaygın olduğu il yüzde 16,9 ile Şanlıurfa oldu.

Mutluluğun kaynağı aile oldu

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre bireylerin yüzde 69’u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.

Aileyi sırasıyla çocuklar, eşler ve ebeveynler takip etti.

Boşanmalardan 191 bin çocuk etkilendi

2025 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucunda 193 bin 793 çift boşanırken, 191 bin 371 çocuk velayet sürecinden etkilendi.

Çocukların velayetinin yüzde 74,6’sı anneye, yüzde 25,4’ü ise babaya verildi.

Geniş ailelerde yoksulluk oranı yüzde 27,1

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

Geniş ailelerden oluşan hanelerin yüzde 27,1’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.

Öte yandan nüfusun yüzde 28,8’i konutlarında sızdıran çatı, nemli duvar veya çürümüş pencere gibi sorunlarla karşılaştığını bildirdi.