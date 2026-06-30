TÜİK: Hizmet üretici fiyatları mayısta yıllık yüzde 38,37 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,23, yıl sonuna göre yüzde 24,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,52 artış gösterdi.

En yüksek yıllık artış mesleki hizmetlerde

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,60 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde gerçekleşti.

Bu sektörü yüzde 41,27 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri, yüzde 38,63 ile bilgi ve iletişim hizmetleri, yüzde 36,18 ile idari ve destek hizmetleri, yüzde 32,85 ile gayrimenkul hizmetleri ve yüzde 31,97 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri izledi.

Aylık artışta gayrimenkul hizmetleri öne çıktı

Mayısta aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 8,28 ile gayrimenkul hizmetlerinde kaydedildi.

Aynı dönemde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,80, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,58, idari ve destek hizmetleri yüzde 6,73, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,27, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 3,38 artış gösterdi.