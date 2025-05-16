TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: İlk çeyrekte işsiz sayısı yaklaşık 3 milyon!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2025" verilerini yayımladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 çeyreğine göre 183 bin kişi azaldı. Böylelikle işsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 6,6 olurken kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam sayısı geçen yıla göre azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı ilk çeyrekte yüzde 53,3 oldu

2025 yılının ilk çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış işgücü sayısı bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık düşüşle yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 36,0 seviyesinde kaydedildi.

Genç nüfusta işsizlik düştü

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık düşüş yaşanan bu grupta, erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

İstihdamda sektörel dağılım

İstihdam edilenlerin yüzde 58,2’si hizmet sektöründe yer alırken, tarımda yüzde 14,3, sanayide yüzde 20,8, inşaatta ise yüzde 6,6 oranında istihdam sağlandı. İlk çeyrekte tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayide 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi işini kaybederken, inşaat sektöründe 3 bin kişilik bir artış kaydedildi.

Haftalık çalışma süresi 43,5 saat!

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 43,5 saat olarak gerçekleşti. Bu süre, bir önceki çeyreğe göre 0,6 saatlik bir artışa işaret ediyor.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,5’e yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 28,5 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı yüzde 18,4, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 19,6 olarak belirlendi.