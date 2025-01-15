TÜİK kasım verilerini açıkladı: Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 arttı.

Hizmet üretim endeksinde aylık azalma gerçekleşti

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış gösterdi. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,2 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı.