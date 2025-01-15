TÜİK: Kasımda ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.