Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Kırmızı Et Üretim İstatistikleri" bültenini ileri bir tarihe erteledi.



TÜİK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kesimhane ve kesimhane dışı kesimleri kapsayacak biçimde kırmızı et üretimine ilişkin istatistikler üretilmekte ve yayımlanmaktadır. Kırmızı et üretimine ilişkin mevcut metodolojinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 25 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması planlanan "Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, 2020" haber bülteni ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bültenle birlikte revizyona ilişkin metodoloji dokümanına da yer verilecektir. "