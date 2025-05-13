TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2025' bültenini yayımladı.

Mart ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, gıda, içecek ve tütün sektöründe ihracat birim değer endeksi yüzde 9,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2 yükseldi. Yakıtlarda ise yüzde 15,4’lük bir düşüş kaydedildi. İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) endeks yüzde 1,6 oranında arttı.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti. Ancak, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve yakıtlarda yüzde 1,1 oranında düşüş yaşandı. Buna karşın, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 oranında artış gerçekleşti.

İthalat birim değer endeksinde yükseliş

İthalat birim değer endeksi, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2, yakıtlarda yüzde 1,2 oranında artış kaydedilirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3 ve imalat sanayinde yüzde 1,4 oranında düşüş görüldü.

İthalat miktar endeksi arttı

İthalat miktar endeksi ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,0, yakıtlarda yüzde 5,1, imalat sanayinde yüzde 2,7 oranında artış kaydedilirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 oranında azalma yaşandı.

Etkilerden arındırılmış ihracat ve ithalat miktar endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi mart ayında yükseldi. Şubat ayında 153,9 olan endeks, mart ayında yüzde 4,4 artış göstererek 160,6 seviyesine ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat miktar endeksi, 2024 yılı mart ayında 162,0 iken 2025 yılı mart ayında yüzde 5,7 artarak 171,1 olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de artış gösterdi. 2025 Şubat ayında 128,0 olan endeks, mart ayında yüzde 2,8’lik artışla 131,6 seviyesine yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ithalat miktar endeksi, 2024 yılı mart ayında 131,4 iken 2025 yılı mart ayında yüzde 4,0 artarak 136,7 oldu.

Dış ticaret haddi 87,7’ye yükseldi

Dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi ile hesaplanıyor. 2024 yılı mart ayında 87,3 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 2025 yılı mart ayında 0,4 puanlık artışla 87,7’ye çıktı.