Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" verilerini açıkladı. Rapora göre, ticari süt işletmeleri tarafından Mart ayında toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artışla 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Ocak-Mart döneminde ise toplanan inek sütü miktarında yüzde 1,4’lük bir artış kaydedildi.

Mart ayında içme sütü üretimi bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 148 bin 525 tona ulaştı. Bir önceki ay 132 bin 720 ton olarak gerçekleşmişti.

Mart ayında inek peyniri üretimi yüzde 0,9 artarken, ayran ve kefir üretimi yüzde 0,4, yoğurt üretimi yüzde 1 azaldı. Tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,8’lik bir artış kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde ise inek peyniri üretimi yüzde 0,4 azalırken, ayran ve kefir üretimi yüzde 3,8, yoğurt üretimi yüzde 2, içme sütü üretimi yüzde 1,1, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,9 oranında arttı.

Bir önceki ay 897 bin 358 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 720 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 11,9 oranında artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti.