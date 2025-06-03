TÜİK mayıs ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,48, Aralık 2024’e göre yüzde 12,92, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,13 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre yıllık artış yüzde 30,17 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek artış su temininde görüldü

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış yüzde 57,57 ile su temininde görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 28,11, imalat yüzde 22,99, elektrik ve gaz üretimi yüzde 19,83 oranında yükseldi.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,22 ile dayanıklı tüketim mallarında olurken, onu dayanıksız tüketim malları (yüzde 27,48) ve sermaye malları (yüzde 26,48) izledi. Enerji grubunda ise artış oranı yüzde 17,05 olarak kaydedildi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,72 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,18 artış, imalatta yüzde 1,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,36 artış ve su temininde yüzde 5,86 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,92 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,05 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,70 artış, enerjide yüzde 7,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış olarak gerçekleşti.