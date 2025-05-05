TÜİK nisan ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, üretici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,50 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,65 artış gösterdi. Açıklanan rakamlara göre, Yİ-ÜFE, kasım 2020'den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 22,65 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59 artış, imalatta yüzde 22,65 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,45 artış ve su temininde yüzde 58,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,41 artış, enerjide yüzde 12 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,20 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,85 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47 artış, imalatta yüzde 2,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,36 artış ve su temininde yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78 artış, enerjide yüzde 0,61 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,69 artış olarak gerçekleşti.