TÜİK: Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41,7 arttı

TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi geçen nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 6,3 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 66,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 102,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 78,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 5,4 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.