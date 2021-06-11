TÜİK: Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41,7 arttı
Perakende satış hacmi nisan ayında yıllık bazda yüzde 41,7 artış kaydetti. Artışta geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan düşüşlerin yarattığı baz etkisi etkili oldu. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise yüzde 6,3 azaldı.
TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi geçen nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5 arttı.
Perakende satış hacmi aylık yüzde 6,3 azaldı
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı.
Perakende ciro yıllık yüzde 66,3 arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 102,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 78,6 arttı.
Perakende ciro aylık yüzde 5,4 azaldı
Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.