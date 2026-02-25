TÜİK Sağlık Modülü 2025: Sağlık harcamaları hanelerin üzerindeki yükünü artırıyor

TÜİK’in Sağlık Modülü 2025 raporu, muayene, tedavi ve ilaç harcamalarının hanelerin önemli bir bölümü için yük oluşturduğunu, özellikle diş sağlığı harcamalarında gelir grupları arasındaki farkların belirginleştiğini ortaya koydu.

Rapora göre doktor muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 6,1’i için “çok yük”, yüzde 50,2’si için “biraz yük” oluşturdu. Diş muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 5,3’üne çok, yüzde 37,2’sine ise biraz yük getirdi. İlaç harcamaları da hanelerin yüzde 5’ine çok, yüzde 50,9’una ise biraz yük olarak yansıdı.

Son 12 ayda hanelerin yüzde 2,7’si muayene veya tedavi, yüzde 28,6’sı diş muayenesi ya da tedavisi, yüzde 0,1’i ise ilaç harcaması yapmadığını beyan etti.

Diş sağlığı harcamalarında gelir farkı belirgin

Diş muayene ve tedavisi için harcama yapmayanların oranı en düşük yüzde 20’lik gelir grubunda yüzde 45,4’e çıkarken, en yüksek gelir grubunda bu oran yüzde 25,5 olarak ölçüldü. Doktor muayenesi ve ilaç harcamalarında ise gelir grupları arasında daha sınırlı farklılıklar gözlendi.

En düşük gelir grubundaki hanelerin yüzde 62,9’una doktor muayene ve tedavileri yük getirirken, en yüksek gelir grubunda bu oran tersine dönerek hanelerin yüzde 53’ü için yük oluşturmadı.

Yoksulluk riski altında olanlar daha çok fiziksel işlerde çalışıyor

Çalışan nüfusun yüzde 29,4’ü çoğunlukla oturarak, yüzde 45,5’i ayakta durarak çalışıyor. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olmayan fertlerin yüzde 31,7’si oturarak çalışırken, risk altında olanlarda bu oran yüzde 17,2’de kaldı. Ağır işlerde çalışanların oranı ise yoksulluk riski altında olanlarda daha yüksek seyretti.

Fiziksel aktiviteye zaman ayırmayanların oranı yüzde 63,3

15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 63,3’ü olağan bir haftada iş dışında fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığını belirtti. Düzenli olarak her gün fiziksel aktivite yapanların oranı ise yüzde 13’ün altında kaldı.

İletişimde sorun yaşayanların oranı düşük

Araştırmaya göre fertlerin yüzde 96,9’u iletişim kurmada zorlanmadığını ifade etti. En çok zorlanılan alanlar görme, yürüme ve hatırlama olurken, iletişim ve öz bakımda sorun yaşayanların oranı yüzde 2’nin altında kaldı.