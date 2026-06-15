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TÜİK: Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı

Sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Büyümede en güçlü katkı imalat sanayinden gelirken, madencilik sektöründeki daralma devam etti.

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TÜİK: Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sanayi Üretim Endeksi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, imalat sanayi üretimi yüzde 6,8 artışla sanayi üretimindeki yükselişin ana belirleyicisi oldu.

Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,8 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 artış kaydetti.

TÜİK: Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı - Resim : 1

Aylık bazda yüzde 3,7 artış

Sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

Alt sektörlerde aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 2,8 geriledi.

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