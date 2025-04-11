TÜİK, şubat ticaret satış hacmi endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azalırken; toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 arttı. Perakende ticaret satış hacmi de yüzde 12,2 oranında arttı.

Ticaret satış hacmi aylık da arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. A

ynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde3,4 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,1 oranında arttı.