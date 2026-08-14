TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 16,3 milyonu aştı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751 kişiye ulaştı. Ücretli çalışan sayısında aylık artış ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.
Ücretli çalışan sayısı Haziran 2025'te 15 milyon 932 bin 665 kişi seviyesindeyken, bu yılın aynı ayında 16 milyon 334 bin 751 kişiye yükseldi.
Sektörel bazda değerlendirildiğinde ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık olarak sanayide yüzde 1,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.
Aylık bazda yüzde 1 arttı
Ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi.
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe aylık yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.