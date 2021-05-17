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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ücretli çalışan istatistiklerine göre, ücretli çalışan sayısı geçen mart verisinde yıllık bazda yüzde 7,5 artış kaydetti.

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TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri  toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın  aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın  aynı ayında 12 milyon 87 bin 779 kişi iken, 2021 yılı Mart ayında 13  milyon 274 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında  2021 yılı Mart  ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 9,6,  inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan  sayısı 2021 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

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