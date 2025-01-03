TÜİK verileri açıkladı: 2025 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emekli maaşı zam oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti.



Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemeleri güncellendi.



Buna göre yaşlılık aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 4 bin 664 liraya çıktı.



65 yaş maaşına kimler başvuru yapabilir?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,



2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,



3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,



4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.