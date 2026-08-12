TÜİK verileri açıkladı: İhracat ve ithalatta çift haneli artış

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi yıllık yüzde 12,6, ihracat miktar endeksi ise yüzde 8,1 arttı. Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 12,9, ithalat miktar endeksi yüzde 9 yükseldi. Dış ticaret haddi ise 90,1 seviyesine geriledi.

İhracat birim değer endeksi yüzde 12,6 arttı

İhracat birim değer endeksi, Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 yükseldi.

Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,6 artış gösterdi.

İhracat miktarında yıllık artış

İhracat miktar endeksi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün ihracat miktarı yüzde 19,1, ham maddeler yüzde 25,8 ve imalat sanayi yüzde 9,7 yükseldi. Yakıtlarda ise yüzde 29,6 düşüş kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,9 yükseldi

İthalat birim değer endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 12,9 arttı. Endeks yakıtlarda yüzde 39,3, ham maddelerde yüzde 9,1 ve imalat sanayinde yüzde 6,6 yükselirken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 9 arttı

İthalat miktar endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 46,8, ham maddelerde yüzde 25,9 ve imalat sanayinde yüzde 13,9 artış görüldü. Yakıt ithalat miktarı ise yüzde 7,5 geriledi.

Aylık bazda ihracat geriledi, ithalat arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, mayısta 147,5 seviyesindeyken haziranda yüzde 5,5 azalarak 139,5'e düştü.

Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise yüzde 8,3 artışla 116,3'ten 126,0'a yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi yıllık yüzde 5,7 azalarak 140,5 olurken, ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 düşüşle 127,6 olarak gerçekleşti.

Dış ticaret haddi 90,1'e geriledi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran 2025'teki 90,3 seviyesinden 0,2 puan düşerek Haziran 2026'da 90,1 oldu.