İşsizlik mayısta değişmedi: Oran yüzde 8,2'de kaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam 285 bin kişi arttı

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,4 puanlık artışla yüzde 48,5 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılım yükseldi

İşgücü, Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

Bu oran erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 35,0 olarak kaydedildi.

Genç işsizlik yüzde 14,8'e yükseldi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saate yükseldi.

Atıl işgücü oranı yüzde 31'e çıktı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak hesaplandı.