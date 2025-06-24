TÜİK verileri açıkladı: Türkiye’ye en fazla hangi ülke vatandaşı göç etti?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Uluslararası Göç İstatistikleri 2024” verilerine göre, Türkiye’ye gelen göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 oldu. Bu kişilerin yüzde 54,5’i erkek, yüzde 45,5’i kadınlardan oluştu. Gelen nüfusun 103 bin 732’sini Türk vatandaşları, 210 bin 856’sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Öte yandan, Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı yüzde 40,6 oranında azalarak 424 bin 345 kişiye geriledi. Göç edenlerin yüzde 55,7’si erkek, yüzde 44,3’ü kadınlardan oluştu. Yurt dışına göç edenlerin 151 bin 140’ı Türk, 273 bin 205’i ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

Genç nüfus göçün merkezinde

Göç verileri yaş gruplarına göre incelendiğinde hem Türkiye’ye gelen hem de Türkiye’den ayrılan nüfusta gençlerin ağırlığı öne çıktı. Türkiye’ye gelenlerde en yüksek pay yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubuna ait olurken, Türkiye’den ayrılanlarda ise en yüksek pay yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda görüldü.

İstanbul hem en çok göç alan hem en çok göç veren il

İstanbul, yüzde 32,8’lik oranla Türkiye’ye en fazla göç alan il oldu. İstanbul’u sırasıyla Antalya (%8,5), Ankara (%7,4), Mersin (%5,5) ve İzmir (%3,7) takip etti. Yurt dışına en fazla göç veren il de yine İstanbul oldu (%34). Bu şehri Ankara (%8,5), Antalya (%7,8), İzmir (%3,3) ve Mersin izledi.

Azerbaycan vatandaşları ilk sırada

2024 yılında Türkiye’ye göç eden yabancı uyruklular arasında ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Onları Türkmenistan (%9,8), Özbekistan (%7,6), Rusya Federasyonu (%7,5) ve İran (%5,9) izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklular arasında ise ilk sırada yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak’ı sırasıyla Afganistan (%13,1), Rusya (%10,2), İran (%5,9) ve Türkmenistan (%5,8) takip etti.