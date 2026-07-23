Tüketici güven endeksi temmuzda yükseldi: İyimser eşiğe yaklaşılıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında 87,9 seviyesindeyken temmuz ayında yüzde 2,2 artışla 89,8'e yükseldi.

Maddi durum ve ekonomik beklentiler güçlendi

Endeksin alt kalemleri incelendiğinde, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks yüzde 3 artışla 72,3'ten 74,5'e çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2 artışla 89,5'ten 91,4'e yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise yüzde 5,2 artışla 83,9'dan 88,3'e çıktı. Böylece temmuz ayında en güçlü iyileşme genel ekonomik beklentilerde görüldü.

Dayanıklı tüketim harcama eğiliminde sınırlı gerileme

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen alt endeks ise yüzde 0,8 azalarak 105,9'dan 105,1'e geriledi. Buna rağmen bu kalem, 100 puanın üzerinde kalan tek alt endeks olmayı sürdürdü.

Endeks hâlâ kötümser bölgedeki seyrini sürdürüyor

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alırken, 100'ün üzerindeki değerler tüketici güveninde iyimserliği, 100'ün altındaki değerler ise kötümserliği ifade ediyor.