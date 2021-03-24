Tüketici güveni 2,5 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.

Böylece tüketici güven endeksi geçen yılın kasım ayından bu yana üst üste 5. ayında da yükseliş kaydetmiş oldu. Mart ayında görülen 86,7 puan seviyesi Ağustos 2018 döneminde görülen 88,2 puandan sonraki en yüksek seviye oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 67,3'e yükseldi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında yüzde 1,4 oranında artarak 67,3 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında yüzde 4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,5 arttı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında yüzde 2,0 oranında artarak 97,4 oldu.