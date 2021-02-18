Tüketici güveni 2,5 yılın zirvesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı. Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

Böylece şubat ayıyla birlikte Tüketici Güven Endeksi, Ağustos 2018'de gördüğü 88,2 puan seviyesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hanenin maddi durumu endeksi 66,3'e yükseldi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında yüzde 4,1 oranında artarak 66,3 oldu. Önümüzdeki 1 yıllık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında yüzde 0,8 oranında artarak 84,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 91,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında yüzde 4 oranında artarak 91,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.