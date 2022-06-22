Tüketici güveni haziranda tarihi seviyelere geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

Tüketici güven endeksi için bu seviyeler, endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana görülen en düşük seviyeler anlamına geliyor. Bir önceki tarihi dip geçen nisan ayında 67,3 puan ile görüşmüştü.