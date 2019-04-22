Tüketici güveni Nisan'da arttı

22 Nisan 2019

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 6.9 artışla 63.5 değerini aldı ve 10 yılın en düşük seviyelerinden uzaklaşmaya devam etti.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks 2018 Ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6'sini görmüştü. Endeks Şubat ayında 57.8 Mart'ta 59.4 seviyesindeydi.

Endeksin alt detaylarına bakıldığında; hanenin maddi durum beklentisi Nisan ayında yüzde 5.1 genel ekonomik durum beklentisi yüzde 4.8 arttı. İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artarken tasarruf etme ihtimali ise yüzde 18.3 artış gösterdi.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi:

Kaynak: Reuters