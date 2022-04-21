Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde

Tüketici güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalarak 67,3 seviyesi ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Mart ayındaki 72,5 seviyesinden nisanda 67,3'e geriledi.

Endeks küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008'de 73,9 ile, Aralık 2021'de ise 68.9 ile tarihi düşük değerleri görmüştü. Yeni en düşük veri ise nisan ayında 67,3 oldu.