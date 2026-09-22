Tüketici güveninde eylül yükselişi: Harcama beklentisi öne çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, ağustosta 90,8 seviyesindeyken eylülde yüzde 1,3 artışla 91,9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğinde yürütülen tüketici eğilim anketinin eylül ayı sonuçları belli oldu.

Buna göre, ağustos ayında 90,8 olan tüketici güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 91,9 seviyesine çıktı.

Hanenin mevcut maddi durumunda gerileme

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks ağustostaki 75,4 seviyesinden eylülde yüzde 0,1 azalarak 75,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,6 artış gösterdi. Söz konusu endeks 93,1'den 93,7'ye yükseldi.

Genel ekonomik durum beklentisi yükseldi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de eylülde artış kaydetti. Ağustosta 89,4 olan endeks, yüzde 0,5 yükselişle 89,8'e çıktı.

Tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks ise alt kalemler arasında en güçlü artışı kaydetti. Endeks, aylık yüzde 3,6 artarak 105,1'den 108,8'e yükseldi.