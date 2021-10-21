Tüketicide 12 yıldaki en büyük 'güven' kaybı

Tüketici güveni, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 gerileyerek 76,8 seviyesine geriledi. Böylece, Şubat 2009'dan bu yana endekste en düşük seviye kaydedildi. Endeks 2008 küresel krizinin etkilerinin hala hissedildiği Şubat 2009'da 76.2 değerini almıştı. Endeks bu yıl ise nisan ve mayıs aylarında düşüşe geçmiş haziran ayında belirgin yükselmiş, temmuz ve ağustos ayında gerilemiş ve eylülde yükselmişti.

Hanenin maddi durumu beklentisi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan veriler yayınlandı. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında yüzde 3 oranında azalarak 60,7'e düştü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,0 iken, Ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisinde 5,1 puan düştü

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,3 iken, Ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 97,7 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.