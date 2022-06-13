Tüm sektörlerin toplam ciroları aylık yüzde 6 arttı
TÜİK verilerine göre, nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar aylık yüzde 6; yıllık yüzde 119 artış kaydetti.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 125,2, inşaat ciro endeksi yüzde 108,9, ticaret ciro endeksi yüzde 128,9, hizmet ciro endeksi yüzde 145,7 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Nisan ayında aylık yüzde 6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,1, hizmet ciro endeksi yüzde 6,5 arttı.