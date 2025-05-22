TÜPAV İstihdam İzleme Bülteni'ni yayımladı: Kayıtlı çalışan sayısında son beş aydır gözlenen gerileme dikkat çekti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) şubat ayına ait İstihdam İzleme Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, şubat ayında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 1 (255 bin 879) arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,3 (77 bin 731) azalmış ve 24 milyon 972 bin 106 olarak gerçekleşti.

SGK verilerine dayandırılarak hazırlanan raporda, kayıtlı çalışan sayısında son beş aydır gözlenen gerilemeye de dikkat çekildi.

Şubat ayında yıllık bazda 89 alt sektörün 39'unda sigortalı ücretli çalışan sayısında gerileme olduğu kaydedilirken; aynı ayda yıllık bazda 81 ilin 29'unda istihdamın azaldığına da vurgu yapıldı.

Eylülden beri istihdam kaydı 620 bine yaklaştı

Raporda, Eylül 2024’ten bu yana istihdam kaybı 619 bin 744 olduğunun da altı çizildi ve "Bu dönemde SGDP ödenenlerin sayısı da yıllık olarak yüzde 10,3 artarak 2 milyon 104 bin 633’e ulaşmış ve toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı yüzde 8,4 olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Sigortalı ücretli çalışan grubundaki istihdam

Sigortalı ücretli çalışan grubundaki istihdamın yıllık arttığı, aylık ise azaldığı vurgulandı:

"SGDP ödenenler dahil toplam sigortalı çalışanların yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki (4/a) istihdam yıllık olarak yüzde 1,2 (214.396) artmış, aylık olarak ise yüzde 0,4 (80 bin 349) azalmıştır.

Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) yıllık değişim yüzde 1,3 artış yönündedir. Bu gruptaki alt sınıflarda değişimlere bakıldığında, çiftçi sayısı yüzde 4,5 (20 bin 619) azalmış, esnaf sayısı da yüzde 2,4 (58 bin 673) artmıştır.

Aylık olarak ise esnaf sayısında yüzde 0,3 artış, çiftçi sayısında da yüzde 1 azalış gerçekleşmiştir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısında yıllık artış yüzde 0,1 (3 bin 429) olurken aylık olarak da kayda değer bir değişim olmamıştır."

13 ana sektörde istihdam artışı yaşandı

Raporda, incelenen Şubat ayında incelenen 21 ana sektörün 13’ünde istihdam artışı yaşandığı; istihdam imalatta daralmaya devam ederken inşaat ve toptan-perakende ticaret sektörlerinde de istihdam düşüşleri görüldüğü belirtildi:

"Şubat 2025 itibarıyla sigortalı ücretli çalışanların yüzde 51,1’i üç ana sektörde istihdam edilmektedir. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 25), toptan ve perakende ticaret (yüzde 14,7) ve inşaat (yüzde 11,4) sektörleridir.

Yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 1, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe ise yüzde 0,1 azalış gerçekleşmiştir. İnşaat ve perakende sektörlerindeki yavaşlayan istihdam büyümesi, bu ay yerini daralmaya bırakmıştır. Diğer taraftan, imalat sektöründe son dokuz aydır istihdam daralırken tarım sektöründe son dört aydır sınırlı artış kaydedilmiştir.

Hizmet sektörü genelinde istihdamın görünümü olumludur; özellikle konaklama ve yiyecek faaliyetleri ile insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde istihdamın hızlı artışları dikkat çekmektedir."

Çalışan sayısının en fazla arttığı il Hatay

Raporda, çalışan sayısının yıllık bazda en fazla ve en az artış gösterdiği iller de sıralandı:

"Çalışan sayısında yıllık bazda en fazla artış 89.255 ile Hatay’da kaydedilmiştir. Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanların yarısı ekonomik aktivite ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak 5 büyük ilde istihdam edilmektedir.

Bu iller istihdam payına göre sırasıyla; İstanbul (yüzde 27,7), Ankara (yüzde 7,8), İzmir (yüzde 6,2), Bursa (yüzde 4,6) ve Antalya (yüzde 3,9) olarak sıralanmaktadır. B

Bu dönemde, çalışan sayısında en fazla artış 89.255 ile Hatay’da yaşanmıştır. Hatay’ı 37.331 artışla Ankara, 30.625 artışla Kahramanmaraş, 24599 ile Antalya takip etmiştir. En yüksek istihdam artışları Hatay (yüzde 45,7) ve Malatya (yüzde 21,3) illerinde kaydedilmiştir. Diğer iller ise Kahramanmaraş (yüzde 17,7), Adıyaman (yüzde 11,3) ve Şırnak (yüzde 10,5) olmuştur.

Çalışan sayısında yıllık bazda en fazla düşüş ise 19 bin 748 ile Bursa’da kaydedilmiştir. Bursa’yı 9 bin 664 ile Muğla, 7 bin 553 ile Tekirdağ izlemektedir. Yüzde değişim olarak bakıldığında ise kayıtlı istihdamı en hızlı daralan iller yüzde 7,1 ile Kilis, yüzde 6,3 ile Bayburt ve yüzde 6,1 ile Artvin olmuştur."

Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında artış

Şubat ayında sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında da yıllık artış yaşandığı kaydedildi:

"Şubat 2025’te sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,4 artmıştır. Kadın istihdamı bir yıl öncesine göre 139.683 (yüzde 2,4) artmış, ocak ayına göre ise 4502 (yüzde 0,1) azalmış ve 5.861.711 olarak gerçekleşmiştir. Toplam sigortalı ücretli istihdam içindeki payı ise yüzde 31,9’dur.

Şubat 2025’te perakende ticaret sektöründe çalışan kadın sayısı geçen yıla göre 66.417 artmıştır. Sektörel olarak değerlendirildiğinde, geçen yıla göre kadın çalışan sayısı en fazla perakende ticaret sektöründe artarken bu sektörü insan sağlığı hizmetleri (55.963), yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti (43.743) ile gıda ürünleri imalatı (15.990) sektörleri izlemiştir."

Günlük kazancı en hızlı artan sektörler

Raporda, son bir yılda ortalam günlük kazancı en hızlı artan sektörlere de yer verildi. Buna göe, günlük kazancı en hızlı artan sektör tütün ürünleri oldu:

Şubat 2025’te prime esas ortalama günlük kazançların yıllık artışı yüzde 40, 9’dur.[1] Son bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan sektör yüzde 63,2 ile tütün ürünleri imalatı sektörüdür. Bu sektörü yüzde 62,7 ile programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, 57,6 ile içecek imalatı takip etmiştir. Bunun yanı sıra, yatılı bakım faaliyetleri (yüzde 26,1), ev içi çalışanların faaliyetleri (yüzde 30,8) ile uluslararası örgüt ve temsilcilik faaliyetleri (yüzde 31,2) ortalama günlük kazancı yıllık artışının en sınırlı olduğu sektörlerdendir.

Prime esas ortalama günlük kazançların tüm illerde arttığı; artışların yüzde 25,9 (Mersin) ile yüzde 51,7 (Çankırı) aralığında, ortalamada da yüzde 37,5 oranında gerçekleştiği görülmektedir."