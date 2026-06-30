Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı 116 bin lirayı aştı

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Türk-İş Konfederasyonu, haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 35 bin 758 lira 88 kuruşa yükseldi. Bir önceki ay bu tutar 35 bin 174 lira olarak hesaplanmıştı.

Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise haziran ayında 116 bin 478 lira 40 kuruşa çıktı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46 bin 248 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Haziran ayında mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 1,66 artarken, yıllık artış yüzde 36,93 oldu. Son altı aylık artış yüzde 18,63, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,44 olarak kaydedildi.

Gıda fiyatlarında ürün bazlı farklılaşma

Türk-İş, haziran ayında temel gıda fiyatlarında önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlendiğini ancak fiyat seviyelerinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamada, fiyat artış hızındaki yavaşlamanın hane halkı üzerindeki hayat pahalılığı baskısını ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar büyük ölçüde yatay seyrederken, et ve bakliyat grubunda ürün bazında farklılaşmalar görüldü. Kurban Bayramı'nın ardından dana eti fiyatlarında gerileme yaşanırken, kuzu eti fiyatları yükseldi. Arz fazlası ve mevsimsel talep düşüşü nedeniyle yumurta fiyatlarında belirgin gerileme kaydedildi. Bakliyat grubunda ise kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatları artarken, nohut fiyatları değişmedi.

Sebze ve meyvede mevsim etkisi

Sebze ve meyve fiyatlarında mevsimsel etkiler belirleyici oldu. Patates fiyatlarında artış öne çıkarken, yeni ürünlerin pazara girmesiyle bazı sebze ve meyvelerde fiyatlar geriledi.

Araştırmada 23 sebze ve 13 meyve olmak üzere toplam 36 ürün dikkate alındı. Buna göre ortalama sebze kilogram fiyatı 101,44 lira, meyve kilogram fiyatı 139,23 lira, ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı ise 108,78 lira olarak hesaplandı.

'Ücretler hayat pahalılığı karşısında yetersiz'

Türk-İş, yılın ikinci yarısında asgari ücrete ara zam yapılmamasının çalışanların alım gücünü daha da zayıflattığını belirterek, mevcut ücretlerin artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

Konfederasyonun verilerine göre, geçen yılın haziran ayında 26 bin 115 lira olan açlık sınırı, bir yılda yaklaşık yüzde 37 artarak 35 bin 758 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da 85 bin 65 liradan 116 bin 478 liraya çıktı.