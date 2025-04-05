Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi 335 milyar TL'ye yaklaştı

Türk lirasıyla dış ticaret hacminin yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artarak 334 milyar 820 milyon TL'ye çıktığı açıklandı.

Dün dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay 23,4 milyar dolar ihracat rakamıyla tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamının elde edildiğini duyurmuştu.

Türk lirasıyla ihracat da arttı

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti. Aylık veriler itibarıyla bu kategoride 3 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,5 artışla 26 milyar 324 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 47,2 artarak 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Bu rakamlarla yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 96 milyar 643 milyon lira oldu.

Dış ticaret hacmi 112 milyar TL'yi geçti

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam etti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yıl şubata kıyasla yüzde 12,3 artışla 28 milyar 276 milyon lira, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon lira olarak kaydedildi.

Dış ticaret hacmi 112 milyar 294 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 15,9 artışla 30 milyar 538 milyon liraya çıkarken, ithalat da yüzde 45,1 yükseldi ve 95 milyar 346 milyon lira oldu. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 125 milyar 883 milyon lirayı aştı.

164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı

Bu yıl ocak-martta Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 yükselerek 73 milyar 354 milyon liradan 85 milyar 137 milyon liraya çıktı.

İthalat da bu dönemde 183 milyar 991 milyon liradan yüzde 35,7 artışla 249 milyar 683 milyon liraya ulaştı.

2025'in ilk çeyreğinde söz konusu kategoride dış ticaret 257 milyar 345 milyon liradan yüzde 30,1 artışla 334 milyar 820 milyon liraya yükselmiş oldu.

Öte yandan, martta 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 37 bin 662 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.