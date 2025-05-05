TÜRKBESD: Beyaz eşya sektörü zor bir yıla girdi: İhracat düşüyor, iç pazar zayıflıyor

Türkiye beyaz eşya sektörü, 2025’in ilk çeyreğinde hem iç satışlarda hem de ihracatta gerileme yaşarken, sektör temsilcileri vergi teşvikleri ve yapısal destek çağrısında bulundu.

TÜRKBESD verilerine göre ilk çeyrekte iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 gerilerken, ihracatta yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı. Toplam üretim ise yüzde 4 azaldı. Mart ayında iç satışlar yüzde 17 düşürken, ihracatta baz etkisiyle yüzde 2'lik sınırlı bir artış gözlendi.

Enerji verimli ürünler için finansal teşvik talebi

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının hem doğal kaynakları koruyacağını hem de tüketici bütçelerine katkı sağlayacağını belirterek bu ürünlere yönelik vergi indirimi ve finansman desteği çağrısı yaptı. Özkadı'ya göre, enerji tasarruflu buzdolaplarında son 10 yılda yüzde 16 enerji tasarrufu sağlandı.

Taksit sınırı ve kredi faizleri iç talebi baskılıyor

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, yüksek kredi kartı faizlerinin ve taksit sınırlarının tüketici kararlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Kuseyri, bu oranların makul seviyelere çekilmesinin ve taksit imkanlarının artmasının iç talebi canlandıracağını vurguladı.

Girdi maliyetleri üretim üzerinde baskı kuruyor

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, çelik gibi temel hammaddelere yönelik anti-damping soruşturmalarının maliyetleri artırdığını ve yerli üretimle ikame edilemeyen ürünler için dışa bağımlılığın sürdüğünü belirtti. Yavuz, bu soruşturmaların kamu yararı ve sanayi çıkarları doğrultusunda yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

Yapısal adımlar kaçınılmaz

Tüm bu gelişmeler ışığında TÜRKBESD, ihracatın yeniden canlanması ve iç pazarın desteklenmesi için Dahilde İşleme Rejimi (DİR) gibi desteklerin artmasını talep ediyor. Sektör, enerji verimliliği, finansman kolaylığı ve rekabetçi maliyet yapısı ile mevcut potansiyelini korumayı amaçlıyor.