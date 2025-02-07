Türkiye Bankalar Birliği açıkladı: Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı arttı!

Türkiye Bankalar Birliği, Ocak-Aralık döneminde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 1.376 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 1.182 bin kişi olduğunu açıkladı.

Yüzde 41 arttı

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 41 artarak 1.860 bin kişi oldu.

Aralık 2024 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:

TBB, Aralık 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 167 artış ile 131 milyar TL olduğunu da açıkladı.