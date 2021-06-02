Türkiye, mayısta 4,1 milyar dolar dış ticaret açığı verdi

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar olurken ithalat ise yüzde 50,4 artışla 20,6 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece mayıs ayında dış ticaret açığı 4,2 milyar dolar oldu. Geçen yıl dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar iken pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının aynı ayında dış ticaret açığı 1,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Dış ticaret hacmi, yüzde 58,92 artarak 37 milyar 109 milyon dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,9 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Muş: Tüm zamanların en iyi ikinci mayıs verisi

Dış ticare rakamlarını açıklayan Bakan Mehmet Muş, mayıs ayı ihracatının tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri olduğuna dikkat çekti.

Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 38 arttı

İlk beş ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında ise ihracat bir önceki döneme göre yüzde 16,64 oranında artarak 193 milyar 267 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,75 oranında artarak 240 milyar 379 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat: Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler

2021 yılı Mayıs ayında en çok ihraç edilen “Kazanlar, makinalar” faslını (1 milyar 648 milyon dolar), “Motorlu kara taşıtları” (1 milyar 534 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 333 milyon dolar) ihracatı takip etti.

En fazla ithalat: Mineral yakıtlar, mineral yağlar

2021 yılı Mayıs ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar” faslını (3 milyar 94 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar” (2 milyar 383 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (2 milyar 333 milyon dolar) ithalatı izledi.

İhracatta zirve Almanya; ithalatta Çin listenin başında

2021 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 405 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 149 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 105 milyon dolar) takip etti. En fazla ithalat yapılan ülke ise Çin (2 milyar 632 milyon dolar) olurken, sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 74 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 785 milyon dolar) ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.