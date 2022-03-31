Türkiye'de üretimin talebi en çok karşıladığı ürün fındık oldu

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, meyveler ve içecek bitkilerinde 2020-2021 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 552,9 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 94,1 oldu.

Tahıl ürünleri toplamı için 2020-2021 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 97,4 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 102,3 (durum buğdayında yüzde 259, diğer buğdayda yüzde 89,2), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 97,1, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 84,9, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Sebze ürünleri toplamı için 2020-2021 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 110,9 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi taze bezelyede yüzde 123,6 olurken, havuçta yüzde 119,6, domateste ise yüzde 117 olarak gerçekleşti.