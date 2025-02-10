Türkiye'den Slovakya'ya rekor ihracat!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen rakamlara göre Türkiye, Slovakya'ya 73,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı anlamına geliyor. Slovakya'ya ihracat ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artmış oldu.

Sektörlere göre ihracat rakamları

Slovakya'ya, en fazla ihracat yapan 11 sektör sanayi grubunda yer alıyor. Ülkeye en fazla dış satımı 20 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 14,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 7,7 milyon dolarla mücevher, 6,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 5,4 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.

Ülkeye, makine ve aksamları 3,6 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 3,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 3,1 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 1,7 milyon dolarlık, deri ve deri mamulleri 830 bin dolarlık dış satım yaptı.

En fazla ihracat artışı otomotiv sektöründe

Ocak ayında Slovakya'ya ihracatını en fazla 8,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

İhracat artışında, otomotiv endüstrisini 7,2 milyon dolarla mücevher, 3,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1,3 milyon dolarla çelik, 1,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, İstanbuldan 37,1 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 10,4 milyon dolarlık, Bursa'dan 10,3 milyon dolarlık, Denizli'den 2,9 milyon dolarlık, İzmir'den 2,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.