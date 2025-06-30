Türkiye’nin brüt dış borç stoku 527,5 milyar dolar oldu

Türkiye’nin 2025 ilk çeyrek itibarıyla brüt dış borç stoku 527,5 milyar dolara ulaştı. Borcun milli gelire oranı ise yüzde 38,5 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde net dış borç stoku ise 264,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 19,3 oldu.

Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku, 11 trilyon 806 milyar TL olarak açıklanırken, GSYH'ye oranı yüzde 25,3 olarak kaydedildi.

Kamu net borç stoku ise 7 trilyon 799 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu kalemdeki borçların milli gelire oranı ise yüzde 16,7 oldu.

31 Mart 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç stoku 15,9 milyar dolar olarak belirlendi.