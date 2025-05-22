Türkiye'nin dış borç ödemeleri 14,55 milyar doları aştı

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 14 milyar 552,02 milyon dolar oldu.

TCMB verilerine göre, 21 Mayıs haftasında 533 milyon dolarlık dış borç ödemesi yapılırken, yıl başından bu yana toplam ödeme 14,55 milyar dolara yükseldi.

Haftalık dış borç ödemelerinin dağılımı şöyle:

* Hazine: 481,10 milyon dolar

* Diğer ödemeler: 8,45 milyon dolar

* TCMB’ye ödeme: 43,64 milyon dolar

* IMF’ye ödeme yapılmadı.