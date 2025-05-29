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Türkiye'nin dış borç ödemeleri 14,7 milyar doları aştı

Türkiye’nin 2024 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği dış borç ödemeleri 14 milyar 678 milyon dolara ulaştı. Son haftada yapılan ödeme tutarı ise 126 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye'nin dış borç ödemeleri 14,7 milyar doları aştı
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Türkiye'nin 2024 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği dış borç ödemeleri 14 milyar 678 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, 28 Mayıs ile sona eren haftada toplam dış borç ödemesi 126,29 milyon dolar oldu. Bu tutarın 125,89 milyon dolarlık kısmı Hazine tarafından yapılırken, 230 bin doları diğer kamu ödemeleri ve 170 bin doları ise Merkez Bankası kaynaklı gerçekleşti. Aynı dönemde Uluslararası Para Fonu'na (IMF) herhangi bir ödeme yapılmadı.

Yılbaşından itibaren yapılan toplam dış borç ödemesi 14 milyar 678,31 milyon dolara yükseldi. 

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Kaynak: ForInvest