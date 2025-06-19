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Türkiye'nin dış borç ödemeleri 16,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin 2025 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği dış borç ödemeleri toplamda 16 milyar 224 milyon doları aştı.

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Türkiye'nin dış borç ödemeleri 16,2 milyar dolar oldu
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Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği dış borç ödemesi 16,2 milyar dolara ulaştı. 

18 Haziran haftasında yapılan dış borç ödemesi 1 milyar 353,84 milyon dolar oldu. Bu tutarın 1 milyar 346,56 milyon doları Hazine kaynaklı gerçekleşirken, 6,77 milyon doları diğer kalemlerden oluştu.

TCMB’ye yapılan ödeme ise 0,51 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde IMF’ye herhangi bir ödeme yapılmadı.

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Kaynak: ForInvest