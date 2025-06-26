Türkiye'nin dış borç ödemeleri 16,35 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu haftada yapılan dış borç ödemesi 124,31 milyon dolar seviyesinde oldu.

25 Haziran haftasında gerçekleşen ödemelerin 111,85 milyon doları Hazine, 12,45 milyon doları diğer kamu ödemeleri kapsamında gerçekleşirken, 0,01 milyon dolarlık ödeme Merkez Bankası’na yapıldı.

IMF’ye ise herhangi bir ödeme yapılmadı.